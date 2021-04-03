Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Uzman isim 2021 yılı emekli maaşı hesaplama yöntemini paylaştı

Emekli aylıkları kişinin yıllara göre çalışma sayısı ve ödenen prim günü gibi birçok duruma göre değişiyor. Aylık emekli maaşın neye göre artıp neye göre azaldığını Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya anlattı. Peki emekli aylığı nasıl hesaplanır?

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

EMEKLİ AYLIĞININ HESABI 2000 ÖNCESİ, 2000-2008 ARASI, 2008 SONRASI DEĞİŞİYOR

Bir kişinin emekli aylığı hesaplanırken ödenen prim gün sayısı ve çalışanların çalıştıkları iş yerinin haklarına ödediği esas kazançlar, alınacak aylık emekli maaşını etkiliyor. Tabii bir de kişinin çalıştığı yıllar da önemli. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "3 dönemi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. 2000 öncesi ayrı değerlendirilir. 2000 ile 2008 arası ayrı değerlendirilir. 2008 sonrası ise ayrı değerlendirilir. 2000 öncesi aylık bağlama oranımız yüzde 75, 2000 ile 2008 arası aylık bağlama oranımız yüzde 65, 2008 sonrası ise yüzde 45" dedi.

Yıllara göre aylık emekli maaşının etkilendiği faktörler de değişiyor. Özgür Kaya, "Aylık bağlama sistemimize bakıldığında 2000 öncesi gösterge ve katsayı etkili olurken, 2000 ile 2008 arası ortalama yıllık kazanç etkili olmaktaydı. 2008 sonrası ise bu sefer ortalama aylık kazanç üzerinden hesaplamaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.