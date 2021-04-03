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Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Uzman isim 2021 yılı emekli maaşı hesaplama yöntemini paylaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 11:20 | Son Güncelleme

Emekli aylıklarının hesaplaması yapılırken, yıllara göre çalışma günü ve çalışma yılı gibi birçok detay göz önüne alınıyor. Emekli aylığının ne kadar olacağı ise bu alt başlıklara göre belirleniyor. Peki emekli aylığı nasıl hesaplanır? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, emekli maaşı nasıl hesaplanır detaylı biçimde anlattı.

Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Uzman isim 2021 yılı emekli maaşı hesaplama yöntemini paylaştı

Emekli aylıkları kişinin yıllara göre çalışma sayısı ve ödenen prim günü gibi birçok duruma göre değişiyor. Aylık emekli maaşın neye göre artıp neye göre azaldığını Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya anlattı. Peki emekli aylığı nasıl hesaplanır?

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

EMEKLİ AYLIĞININ HESABI 2000 ÖNCESİ, 2000-2008 ARASI, 2008 SONRASI DEĞİŞİYOR

Bir kişinin emekli aylığı hesaplanırken ödenen prim gün sayısı ve çalışanların çalıştıkları iş yerinin haklarına ödediği esas kazançlar, alınacak aylık emekli maaşını etkiliyor. Tabii bir de kişinin çalıştığı yıllar da önemli. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "3 dönemi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. 2000 öncesi ayrı değerlendirilir. 2000 ile 2008 arası ayrı değerlendirilir. 2008 sonrası ise ayrı değerlendirilir. 2000 öncesi aylık bağlama oranımız yüzde 75, 2000 ile 2008 arası aylık bağlama oranımız yüzde 65, 2008 sonrası ise yüzde 45" dedi.

Yıllara göre aylık emekli maaşının etkilendiği faktörler de değişiyor. Özgür Kaya, "Aylık bağlama sistemimize bakıldığında 2000 öncesi gösterge ve katsayı etkili olurken, 2000 ile 2008 arası ortalama yıllık kazanç etkili olmaktaydı. 2008 sonrası ise bu sefer ortalama aylık kazanç üzerinden hesaplamaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Uzman isim 2021 yılı emekli maaşı hesaplama yöntemini paylaştı

YILLARA GÖRE MAAŞ FAKTÖRLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Peki, 6 bin 800 gün prim ödemiş ve 25 yıllık sigortalılık süresi olan 53 yaşındaki biri bu tabloya göre ne kadar aylık maaş alır? Özgür Kaya, "25 yıllık sigortalılık süresi diyelim ki 53 yaşında da emekli olacak. Bugünkü şartlara göre baktığımızda bu kişiye bağlanacak olan ortalama aylığımız 4 bin civarında olacaktır" yanıtını verdi.

2008 sonrası günü fazla olan birinin aylık bağlanacak emekli maaşının artması, kişinin ortalama aylık kazancı ile doğru orantılı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Kaya, "Eğer bu 7 bin lira, 8 bin lira, daha yüksek 16-17 bin lira çıktığını varsayarsak, bu sefer alacağı emekli maaşı 4 bin lira, 3 bin lira yerine bu yaklaşık olarak 6 bin 500 liraya kadar çıkmış olacak" diye konuştu.

HANGİ SENELER KAÇ GÜN SÜRE İLE ÇALIŞILDIĞI EMEKLİ MAAŞINI DİREKT ETKİLİYOR

Aylık ne kadar emekli maaş alacağını merak edenler için hangi yıllar arasında ne kadar çalıştığı duruma etki ediyor. Kaya, "Sizin çalışmalarınız hangi döneme daha fazlaysa aylık bağlama oranını ona göre düşürüyor, ona göre de arttırmış oluyor" dedi.

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