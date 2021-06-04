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Emekli aylığı yani yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı ne zaman yatar?

04.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen emekli bir diğer adıyla yaşlılık aylığı asgari ücretle birlikte 2021 yılında arttı. Yaşlılık aylığı çekmek isteyenlerin bankaların önünde kuyruk olmaması için önlemler alındı. Yaşlılık aylığı bu önlemlere uygun şekilde çekilebilecek.

Emekli aylığı yani yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı ne zaman yatar?

Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlamaktadır. Yaşlılık aylığını alabilmek için 65 yaş ve üstü olmanın yanı sıra belirlenen şartların tümünü sağlamak gerekmektedir. Şartları sağlayan vatandaşlar 2021 yılı için belirlenen yaşlılık maaşını PTT işyerlerinden alabilecekler.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 lira 89 kuruşa yükseldi.

YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Koronavirüs nedeniyle yaşlılık aylığı alan vatandaşların PTT iş yerlerinde kuyruk oluşturmaması için önlemler alındı. Buna göre aşağıdaki listeden maaşınızın hangi gün yatacağını öğrenebilirsiniz.

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

Emekli aylığı yani yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı ne zaman yatar

YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Yaşlılık aylığına başvurabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti olma şartı aranmakta, daha sonra ise başvuruda bulunan kişinin SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı (4A,4B,4C) gibi hiçbir güvencesi bulunmaması gerekiyor. Aranan bir diğer şart ise aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olmasıdır.

YAŞLILIK MAAŞINA BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Yaşlılık maaşına başvurmak isteyen vatandaşların kimlik, 2 adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesi gerekmektedir.


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