Emekli aylığı yani yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı ne zaman yatar?

Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlamaktadır. Yaşlılık aylığını alabilmek için 65 yaş ve üstü olmanın yanı sıra belirlenen şartların tümünü sağlamak gerekmektedir. Şartları sağlayan vatandaşlar 2021 yılı için belirlenen yaşlılık maaşını PTT işyerlerinden alabilecekler.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 lira 89 kuruşa yükseldi.

YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Koronavirüs nedeniyle yaşlılık aylığı alan vatandaşların PTT iş yerlerinde kuyruk oluşturmaması için önlemler alındı. Buna göre aşağıdaki listeden maaşınızın hangi gün yatacağını öğrenebilirsiniz.

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.