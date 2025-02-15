Emekli aylıklarında bu ayrıntıya dikkat! Tek bir aylık şartı yok... Bunları yerine getiren iki maaş da alabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu kanunun 2008 yılından itibaren yürürlüğe girmesi ile emeklilik ile ilgili tüm işlemler SGK tarafından yürütülmeye başlandı. Böylece 2008 itibarıyla emeklilik talebinde bulunanlar ve ölen sigortalıların hak talepleri SGK kanun hükümlerine göre bağlanmaya başladı.

Peki, bir kişi birden fazla emekli aylığı alabilir mi? SGK kanunda böyle bir hak bulunuyor. Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki emeklilik aylığı bağlanıyor.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALINABİLİR Mİ?

Birden fazla resmi nikahla evlenen biri evliliğinin eşinin ölmesinden dolayı sona ermesi ile beraber sonraki eşinden de aylık alma hakkı kazanırsa hangi aylığı tercih ederse onu almaya başlıyor. Ayrıca, kişi hem eşinden hem de anne-babasından ölüm aylığı hak kazanırsa tercihine göre bir tane aylığı almaya hak kazanıyor. Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanır. Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanır.

HER İKİSİ ALINABİLİYOR

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili açıklamada bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem malullük hem de yaşlılık aylığının aynı anda bağlanmadığını kaydederek iki maaşın miktarı eşitse yaşlılık aylığı aldığını ya da miktarların farklı olması durumunda ise yüksek olan maaşın bağlandığını ifade etti.

ÇOCUKLAR NE KADAR ALIYOR?

SGK mevzuatında öngörülen şartlarla ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanmaktadır. İş kazası –meslek hastalığı gibi nedenlerle ölen ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazanan çocuklara yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanır.

ANA-BABAYA BİRDEN FAZLA MAAŞ

SGK mevzuatında öngörülen şartlarla, birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenmektedir.

İş kazası –meslek hastalığı gibi nedenlerle birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır.