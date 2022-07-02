Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 asgari ücret zammı sonrası emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği, emekli ikramiyelerinin yatacağı gün geldi çattı. Emeklilere bayram öncesi büyük yardımı dokunan bayram ikramiyelerinin yatacağı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihle ilgili müjdeli haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her bayram öncesi 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

