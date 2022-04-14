Emekli bayram ikramiyesi Meclis'in gündeminde bulunan konulardan biri. 12 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı. Fakat son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Emekli Bayram İkramiyesi belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesine zam geldi mi 2022? Konuya dair bilgileri sizler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 12 Nisan'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Henüz milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılmış değil.

Konunun bir sonraki Kabine'de ele alınacağı düşünülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli vatandaşlara, önceki bayramda 1100 TL emekli ikramiyesi verilmişti.

12 Nisan'da gerçekeleştirilen Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili karar çıkmadı. Konuya ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor.

Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

