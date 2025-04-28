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Emekli bayram ikramiyesi için gün saymaya başladı! Kurban Bayramı öncesi bu 2 tarihe dikkat...

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı için hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyelerini bekliyor. 2025 yılında bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak güncellenmişti. Kurban Bayramında da 4 bin TL alacak olan emekliler ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki konuşulan bir tarih var mı? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi için gün saymaya başladı! Kurban Bayramı öncesi bu 2 tarihe dikkat...
Ezgi Sivritepe

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? Ramazan Bayramı ikramiyelerini yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı zam farklarını biraz geç alan emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor.

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2025 yılı için 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere toplamda 8 bin lira olarak emeklinin hesabına aktarılacak. Bu sene 6 Haziran ile 9 Haziran arasında olan Kurban Bayramı'nin ikramiye
ödemesinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sözcü'nün haberine göre, emeklinin bayram ikramiyesi 2 Haziran ile 5 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesini yeni emeklilik başvurusu yapanlar da alacak.

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NİSAN VE MAYIS AYINDA BAŞVURANLAR DİKKAT

Mevzuata göre, bayram ikramiyesinden yararlanmak için emekli aylığının, bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar, yapılan başvurunun ardından takip eden ay içerisinde bağlanıyor. Bu kapsamda, mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk ikramiyeden yararlanmıştı.

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Nisan ve mayıs aylarında başvuranlar ise ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuru yapanların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağı için, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanmaları mümkün olacak.

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ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Aynı zamana, başvuru tamamlanır ancak aylık bağlama işleme ödeme tarihine yetişmezse emeklilik hakkı olanlar ikramiyelerini alacak. Ayrıca, mayıs ayı sonrasında başvuranlar için ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

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Ölüm aylığı alan vatandaşların alacakları bayram ikramiyelerindeki tutarlar ise değişiklik gösteriyor. Buna göre, ödemeleri şu şekilde olacak:

  • Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara: 3 bin TL
  • Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara: 2 bin TL

  • Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara: Bin TL

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Kurban Bayramı Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi
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