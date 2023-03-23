Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? Ramazan Bayramı öncesi zam gelir mi? Emekli bayram ikramiyesi için 3 formüllü zam

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası hız kazandı. Erdoğan katıldığı bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 TL olacağının müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MI GELECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi.

Erdoğan katıldığı bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım sürecinin de başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."

Öte yandan Her bayramda 1.100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri için TÜED’in önerisi Erdoğan’ın açıklması öncesinde en düşük emekli maaşı olan 5.500 TL olmuştu. Bu kapsamda bayram ikramiyeleri için gündeme 3 formül geldi. Bu kapsamda ilk formül ile yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi ihtimali masada. İkincisi yeniden değerleme oranına göre artış yapılması. Üçüncü formülde enflasyon rakamları dikkate alınacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE TABAN MAAŞ FORMÜLÜ

İlk formülde taban maaş kadar bayram ikramiyesi ödemesi formülü gündemde. Bu kapsamda emeklilerin her bayram için alacağı ikramiye tutarı 3.750 TL olarak toplamda 7.500 TL’ye yükseltilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI FORMÜLÜ

Bu formül ile bu yıl yüzde 122.93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesini 1.100 liradan 2.452 liraya yükseltecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2.200 lira yerine 4.904 lira alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE ENFLASYON FORMÜLÜ

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye 1.807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olacaklar dahil milyonların beklediği açıklamayı dün yaptı.

En düşük emekli maaşı 7.500 TL’ye yükseltilecek. Bayram ikramiyeleri içinse 3 formüllü zam gündemde.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.



