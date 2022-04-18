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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiyesi kaç lira olacak, zam geldi mi?

18.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi kaç lira olacak? Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerden faydalanıyor. Bu yıl zamlanması beklenen ikramiyeler için gözler geçtiğimiz gün kabine toplantısına çevrilmişti. Kabine toplantısından bu konuyla ilgili bir karar çıkmamıştı ancak gözler yeni kabine toplantısından zam kararı çıkması bekleniyor. Peki; 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi kaç lira olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiyesi kaç lira olacak, zam geldi mi?

Emekli ikramiyesi kaç lira olacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yaklaşık 13 milyondan fazla kişiye bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ödemelerden sadece emekliler değil; dul ve yetim aylığı alan kişiler de faydalanabilecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki; 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi kaç lira olacak?

KABİNEDEN KARAR ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısından emekli ikramiyesine zam kararı çıkması bekleniyordu. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili bir bilgi vermedi. İkramiyelerin zamlanıp zamlanmayacağının bu hafta belli olması bekleniyor.

FORMÜLE BAĞLANMASI BEKLENİYOR

Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor.

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Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2.200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran yüzde 75. Yani 825+825 TL olmak üzere 1.650 TL ödeme aldılar.

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Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi.,

Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir." dedi.


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