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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

28.06.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Yılda iki defa dini bayramlarda emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri SSK, Bağ-Kur emeklilerine ayrı ayrı yatırılacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte 2022 SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ödenme tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını söylemişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih bayram yaklaşırken merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani Temmuz ayının ilk haftasında ikramiyelerin ödenmesi beklenmekte. Daha önce 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan Ramazan Bayramı ikramiyeleri 28 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı.

Bu sene Kurban Bayramı arefe günü ise 8 Temmuz 2022 Cuma günü idrak edecek. Bayramın ilk günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihine denk geliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı’ndan önce açıklamada bulunmuş ve ikramiyelerin miktarını açıklamıştı. Bilgin açıklamasında "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu sene Kurban Bayramı’nda da hesaplara yatırılacak olan tutarın aynı olması beklenmekte.

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