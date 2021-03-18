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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan bayramı ikramiye tarihleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 16:15 | Son Güncelleme

Her bayram öncesi yılda iki kez olmak üzere verilen 1000 TL ikramiyeleri, emeklilerin bir nebze olsun rahat nefes almasına yardımcı oluyor. Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde verilen 1000 TL emekli bayram ikramiyelerinin tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması beklenen emeklilere 1000 TL bayram ikramiyeleri, muhtemelen mayısın ilk haftası hesaplara yatacak…

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı, 13 Mayıs - 15 Mayıs tarihlerinde olacak. Emeklilere bayram ikramiyelerinin de mayıs ayının ilk haftası verilmesi düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Bakan Selçuk’tan yapılacak…

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 1000 TL ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki sene yapılan enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020’de enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşmişti. Enflasyona göre eğer zam yapılırsa; Buna göre 1000 TL’lik ikramiye 1.146 TL’ye yükselmiş olacak. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 TL yerine 2.292 TL geçmiş olacak. İkramiye artışından yalnızca emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de faydalanabilecek.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu seneki 2 bayram ikramiyesini de Temmuz sonuna dek emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Talebin hayata geçmesi durumunda, 2000 yılından önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli faydalanabilecek.
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