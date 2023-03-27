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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bugün, Meclis'e geliyor!

27.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Düzenlemeden 15 milyon emekli faydalanacak. Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Peki, Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bugün, Meclis'e geliyor!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan ayı yavaş yavaş yaklaşırken 27 Mart 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Emekli bayram ikramiyesi tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklif, TBMM'ye sunuldu. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Öte yandan bugün Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. İşte, emekli maaşı bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar...

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklamada bulunuldu.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek. Düzenlemeden 15 milyon emekli faydalanacak.

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EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TE!

Plan ve Bütçe Komisyonu bugün toplanacak. Kritik toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını; bunlar dışında geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesinin ilk ödemesi Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak.

Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

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