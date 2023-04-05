EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ikramiye ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Emekli Byaram ikrmaiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli bayram ikramiyesi tarihleri, konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. İşte Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ RESMİ GAZETE'DE

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli Bayram ikramiyesi 2000 TL oldu. Ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmış oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Şehit yakınları ve gaziler

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ölüm aylığı alanlar

Şeref aylığı alanlar

Geçici köy korucuları

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

