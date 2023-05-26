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Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor! Liderler açık açık söyledi…

26.05.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için geri sayım sürerken, liderlerin vaatleri milyonlarda büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken vaadi emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da emekli bayram ikramiyesi ile ilgili zam sinyali geldi.

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti! Herkes rakamı merak ediyor! Liderler açık açık söyledi…

Emekli ikinci ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı’nı beklerken bir yandan da emekli bayram ikramiyesinde yeni tutarın ne olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam sinyalini verdi. Erdoğan yaptığı son açıklamada ‘Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz’ ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu da en dikkat çeken vaatlerinin arasında yer alan bayram ikramiyesi için ‘Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak’ demişti.

Emekliye bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçmişti. Aradan geçen 5 senede ise yüzde 100 zamlanarak ikramiye tutarı bin liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Show Haber'in kulislerden edindiği bilgilere göre ise AK Parti’nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçilmesi durumunda bir asgari ücrete çıkaracağının sözünü verdi.

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Cumhurbaşkanlığı için yarışan iki adayın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun emekliye dönük vaatleri milyonlarda heyecan yaratırken gelen açıklamaların ardından 2023 yılında emekli bayram ikramiyesinin bir kez daha güncellenmesi bekleniyor. Emekli ise yeni ikramiye tutarını merak ederken yeni belirlenecek tutarın da sabit kalmayarak sürekli enflasyon oranına göre zam alması istiyor.

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