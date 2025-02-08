Emekli bayram ikramiyesini merak ediyor! '3 bin liradan en az...' masadaki rakamı açıkladı, son karar için gözler Erdoğan'a çevrildi

Emekliler bayram ikramiyesini ne kadar alacak? Milyonlarca emekli yeni yılla beraber maaşlarına zam aldı. Buna göre, 16.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75 oranında zam alırken en düşük emekli maaaşı ise 14 bin 469 lira oldu. Memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alırken en düşük memur emeklisi aylığı 19 bin 617 TL oldu.

YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

1 Mart'ta Ramazan başlıyorken milyonlarca emekli 30 Mart'taki Ramazan Bayramı'nda ve 6 Haziran'daki Kurban Bayramı'nda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin liradan yüzde 50 zam ile 3 bin liraya çıkan bayram ikramiyesinin ardından milyonlarca emekli 2025'in bayram ikramiyesini araştırmaya başladı.

2024 YILINDA BAYRAM İKRAMİYESİNİ ERDOĞAN AÇIKLADI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldığını duyurmuştu. 2025 yılı için de bayram ikramiyesinde yapılacak olan zam için gözler Erdoğan'da.

Bayram ikramiyesi için tahminler yapılırken Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken Bayram, 2025 yılındaki bayram ikramiyesi için rakam söyledi.

EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Ekonomist Bayram, milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında bir rakam olacağını tahmin ettiğini açıkladı. Bayram konuşmasında şu cümleleri kurdu:



"Şu an itibarı ile 3000 TL olan bayram ikramiyesi düzeyinin en az 4500 TL ile 5000 TL civarına çıkmasını bekliyorum. Devletimiz böyle bir durumda hem depremzede vatandaşlarımızın bir an önce rahatlığı ve feraha kavuşması hem de yaraların sarılması için oradaki harcamalardan geri durmuyor hem de bayram ikramiyesini ödemeye devam edecek. Bu sebeple ramazan bayramı itibari ile emeklerimize ve hak sahiplerine bayram ikramiyelerini ödeneceğini düşünüyorum."