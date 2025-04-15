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Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Bir il bunu konuşuyor... Rakam kafa kafaya geldi 'Az geliyor demek'

15.04.2025 10:44
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Çorum’da emekli sayısı aktif çalışan sayısına yaklaştı. Vatandaşlar, bu durumun farklı şehirlerde emekli olan çalışanların Çorum’a dönmesi, gençlerin ise farklı şehirlere taşınmasından kaynaklandığını söyledi.

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Bir il bunu konuşuyor... Rakam kafa kafaya geldi 'Az geliyor demek'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılı aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalılar verilerine göre, 521 bin 335 nüfusa sahip Çorum’da 123 bin 217 kişi aktif sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 123 bin 40 oldu. Verilere göre Çorum, emekli sayısının çalışan sayısına göre oranı en yüksek olan 10 il arasında yer aldı.

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Son dönemde sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Çorum’daki vatandaşlar, emekli sayısının fazla olmasının, emekli olduktan sonra Çorum’a dönen vatandaşlardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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"GENÇLER İŞ BULMAK İÇİN GİDİYOR"

Senelerdir inşaatta sıva ustası olarak çalıştığını ve emekli olduğunu ifade eden Celal Budak, emekli sayısının artmasının, gençlerin çalışmak için farklı şehirlere gitmesinden kaynaklandığını belirtti.

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Budak, "Gençler iş bulmak için gidiyor. Aç kalmamak için mecbur gitmek zorunda. Ben 40 senelik sıvacıyım. Bu süre zarfında iş olduğu sürece sürekli çalıştım. Ama artık iş bulamıyoruz" dedi.

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"ŞU ANKİ İŞ SAHASI ÇORUM'A AZ GELİYOR DEMEK"

Emeklilik sonrası Çorum’a döndüğünü kaydeden Ali Öztürk de, "Genel olarak baktığımızda emekli bireyler ve sigortalı çalışan vatandaşların oranı aynı seviyedeyse şu anki iş sahası Çorum’a az geliyor demek" dedi.

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Öztürk "Ben de Çorum’da çalışıp emekli olmadım, dışarı memleketlerde yıllarca inşaat ustalığı yaptım. Çanakkale’ye kadar gitmediğim yer kalmadı" diye konuştu. (İHA)

AW432984_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum emekli
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