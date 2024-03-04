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'Emekli haklı olarak şikayetçi' dedi, Kabine toplantısını işaret etti: Emeklileri umutlandıran haberi! 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2024 09:57
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Milyonlarca emekli gözlerini bir kez daha Kabine toplantısına çevirdi. Bu kez gündem maaşlar değil ikramiyeler. Son günlerde emeklilere yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de 16 milyon emekliye verilecek bayram ikramiyeleri konuşulacak. Masada ise iki formül var. Emekliler iki bayramda toplam ya 10 bin lira alacak ya da 20 bin. Gazeteci Cem Küçük emeklileri umutlandıran haberi, 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda ikramiye olarak 2 bin lira alan emeklilerin bu sene bayramlarda 3 bin lira alacağı duyuruldu. Ancak seyyanen zam gelmemesi hem de ikramiyelerin artış oranı birçok emekliyi üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta katıldığı bütün mitinglerde emeklilerin durumunun farkında olduğunu belirterek ileri tarihleri işaret etti. Cumhur İttifakı üyesi Devlet Bahçeli de emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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Gündem olan emekli maaşları ve ikramiyeleriyle ilgili bir açıklamada gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Emeklilerin şikayetçi olduğunu vurguluyan Küçük, ikramiyelerle ilgili iki iddiayı açıkladı.

İşte Cem Küçük'ün açıklamalarından satır başları;

Emeklilerin durumun belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta Aydın'da söylemişti. 'Adalet olmadı. Seyyanen zam memura verdik ama emeklilere olmadı' diyerek adeletsizikten bahsetmişti. Odatv'de bugünkü kabineyle ilgili bir haber var.

"Yerel seçimlere kısa bir süre kala emekliler için verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın tepkiler üzerine yeni bir hamle yapacağı iddia edildi. Erdoğan'ın ikramiyeyi 10 bin TL olarak açıklaması bekleniyor."

MASADAKİ İKİ İDDİA

MASADAKİ İKİ İDDİA

Yani bu nedir; İki tane bayramımız var önümüzde. Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı. 3-3 olmak üzere 6 bin ikramiye verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu 10 bin liraya tamamlayacağı iddia ediliyor.

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cem küçük Kabine Toplantısı emekli ikramiyeleri
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