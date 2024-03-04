'Emekli haklı olarak şikayetçi' dedi, Kabine toplantısını işaret etti: Emeklileri umutlandıran haberi! 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda ikramiye olarak 2 bin lira alan emeklilerin bu sene bayramlarda 3 bin lira alacağı duyuruldu. Ancak seyyanen zam gelmemesi hem de ikramiyelerin artış oranı birçok emekliyi üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta katıldığı bütün mitinglerde emeklilerin durumunun farkında olduğunu belirterek ileri tarihleri işaret etti. Cumhur İttifakı üyesi Devlet Bahçeli de emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

