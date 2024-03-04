'Emekli haklı olarak şikayetçi' dedi, Kabine toplantısını işaret etti: Emeklileri umutlandıran haberi! 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda ikramiye olarak 2 bin lira alan emeklilerin bu sene bayramlarda 3 bin lira alacağı duyuruldu. Ancak seyyanen zam gelmemesi hem de ikramiyelerin artış oranı birçok emekliyi üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta katıldığı bütün mitinglerde emeklilerin durumunun farkında olduğunu belirterek ileri tarihleri işaret etti. Cumhur İttifakı üyesi Devlet Bahçeli de emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Gündem olan emekli maaşları ve ikramiyeleriyle ilgili bir açıklamada gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Emeklilerin şikayetçi olduğunu vurguluyan Küçük, ikramiyelerle ilgili iki iddiayı açıkladı.
İşte Cem Küçük'ün açıklamalarından satır başları;
Emeklilerin durumun belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta Aydın'da söylemişti. 'Adalet olmadı. Seyyanen zam memura verdik ama emeklilere olmadı' diyerek adeletsizikten bahsetmişti. Odatv'de bugünkü kabineyle ilgili bir haber var.
"Yerel seçimlere kısa bir süre kala emekliler için verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın tepkiler üzerine yeni bir hamle yapacağı iddia edildi. Erdoğan'ın ikramiyeyi 10 bin TL olarak açıklaması bekleniyor."
Yani bu nedir; İki tane bayramımız var önümüzde. Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı. 3-3 olmak üzere 6 bin ikramiye verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu 10 bin liraya tamamlayacağı iddia ediliyor.