Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi 'Müdahale gelecektir'

Mart ayı: Yüzde 2,46

Buna göre, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti, böylece emeklilerin 3 ay için zam farkı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında maaşlar zamlanacağı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da açıklanacak olan enflasyon oranları bekleniyor.



6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi'nden örnek vererek şu sözleri kullandı:



"Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahminimce Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olduğunu varsayarsak 6 aylık enflasyonun %15 ile %17 bandına geleceğini tahmin ediyorum"



YÜZDE 16 ENFLASYON FARKI OLURSA...

Temmuz zammı için ilk 6 ayın enflasyon farkının yüzde 16 civarında olabileceğini söyleyen Yılmaz,"Burada ilk altı ayın enflasyonu %16 civarında olursa 12 bin 473 TL’nin altında kök aylığı olanlar zam farkından yararlanamayacaklar. Bu sebepten dolayı mutlaka bir müdahale geleceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?

En düşük emekli aylığı için ilk tahminini açıklayan Yılmaz, şunları söyleyip sözlerini noktaladı:



"6 aylık enflasyonun kabaca %16 olarak çıkacağını varsayarsak 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının da 2 bin 315 TL farkla 16 bin 784 TL olacağını tahmin ediyorum.”