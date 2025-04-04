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Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi 'Müdahale gelecektir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.04.2025 08:25
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TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Enflasyon farkının belli olmasının ardından emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak etmeye başladı? Peki 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Temmuz ayında en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Müşaviri Emin Yılmaz merak edilen sorunun yanıtını verdi. İşte detaylar...

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi 'Müdahale gelecektir'

2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75; memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 almıştı, en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olmuştu. Maaşlarının zamlanmasının ardından milyonlarca emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacağını, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.
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3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Dün TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklaması ile 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

  • Ocak ayı: Yüzde 5.03
  • Şubat ayı: Yüzde 2,27

  • Mart ayı: Yüzde 2,46
    Buna göre, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti, böylece emeklilerin 3 ay için zam farkı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında maaşlar zamlanacağı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da açıklanacak olan enflasyon oranları bekleniyor.

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    6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

    Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi'nden örnek vererek şu sözleri kullandı:

    "Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahminimce Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olduğunu varsayarsak 6 aylık enflasyonun %15 ile %17 bandına geleceğini tahmin ediyorum"

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    YÜZDE 16 ENFLASYON FARKI OLURSA...

    Temmuz zammı için ilk 6 ayın enflasyon farkının yüzde 16 civarında olabileceğini söyleyen Yılmaz,"Burada ilk altı ayın enflasyonu %16 civarında olursa 12 bin 473 TL’nin altında kök aylığı olanlar zam farkından yararlanamayacaklar. Bu sebepten dolayı mutlaka bir müdahale geleceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.
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    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?

    En düşük emekli aylığı için ilk tahminini açıklayan Yılmaz, şunları söyleyip sözlerini noktaladı:

    "6 aylık enflasyonun kabaca %16 olarak çıkacağını varsayarsak 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının da 2 bin 315 TL farkla 16 bin 784 TL olacağını tahmin ediyorum.”

    Canlı Borsa
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