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Emekli için 'asgari ücret' tahmini: Yeni zammı işaret etti

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkından doğan zammını aldı. Şimdi gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken tahminler geldi.

Emekli için 'asgari ücret' tahmini: Yeni zammı işaret etti
Hande Dağ

Emekli ve memur emeklisi Temmuz zamlarıyla birlikte zamlı maaşlarını artık almaya başladılar. Şimdi Ocak ayında ne kadar zam alacakları merak ediliyor. Bunun için 6 aylık enflasyon verileri yani Temmuz ve Aralık ayında oluşacak enflasyon verileri büyük bir önem taşıyor. Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklandı. Uzman isim tek tek hesaplama yaparak beklenti ve tahminlerini aktardı.

Emekli için asgari ücret tahmini: Yeni zammı işaret etti 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini hatırlatıp 1,78'in sadece birinci 6 aylık zam olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Emekli için asgari ücret tahmini: Yeni zammı işaret etti 2

"5 aylık daha bir zam farkını bekliyoruz. Buradaki ayların ortalaması yüzde 1,5 gelirse o zaman Merkez Bankası'nın bu tahmini yerinde olmuş oluyor. SSK - Bağ-Kur emeklileri şu anda 23 bin 552 TL alıyorlar. Eğer Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 10 ila yüzde 11'lik bir farkı işaret ediyor, eğer bu şekilde olursa SSK Bağ-Kur emeklileri 25 bin TL civarına yükselecektir. SSK, Bağ-Kur'un en düşük emekli aylığı. Ben bir önceki senenin asgari ücret rakamına kadar artırılacağını ve bu artışın yüzde 10 değil de yüzde 13 ila yüzde 15 civarında SSK Bağ-Kur emeklileri yani en düşük emekli maaşı alanlarla beraber SSK Bağ-Kur emeklilerine yapılacağını düşünüyorum.

Emekli için asgari ücret tahmini: Yeni zammı işaret etti 3

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL. Memur emeklileri ve memurlar yüzde 11 ila yüzde 12 civarında toplu sözleşme farkından kaynaklanan daha fazla bir farka ulaşacaklar. Benim zaten tahminimin temeli de buraya oturuyor. Neden yüzde 13 ve yüzde 15 dedim. Memur emeklilere, memurlara bu zam farkı yapılırsa eşitlenmesi adına böyle bir fark bekliyoruz. Bu da 31.527 TL olan şu andaki en düşük memur emekli aylığının sene sonu itibarıyla 35.000 TL civarına çıkmasını öngörüyorum"

Emekli için asgari ücret tahmini: Yeni zammı işaret etti 4

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