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Emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

01.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramın yaklaşmasıyla beraber emekli bayram ikramiyeleri de sorgulanmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Peki emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı? 2022 Temmuz ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağı sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar ikramiyeler ile ilgili bekleyişe başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklandı. Bayram ikramiyeleri her sene iki defa hesaplara yatırılıyor ve SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ödemeden faydalanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı'na kısa bir süre ikramiye sorgulamasına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından 2018 yılında başlayan uygulamaya göre emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak.

SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından ikramiye tarihi ise merak edildi. Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz tarihinde, SSK emeklileri 5-6 Temmuz tarihinde, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihinde bayram ikramiyeleri ödemelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'da emeklilere yapılacak ödemelerin tarihleri ise şu şekilde:

– 4 (a) (SSK) kapsamında maaş alanların aylık ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022;
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022 gününde ödeme yapılacak.

– 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında maaş alan vatandaşlara 7 Temmuz 2022,

– 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında maaş alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olan kişilere aylıkları ile beraber 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

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emekli ikramiyeleri
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