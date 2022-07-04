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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, hangi gün hesaplara yatacak?

04.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Binlerce emekli vatandaşın, Kurban Bayramı öncesinde beklediği emekli ikramiyeleriyle ilgili müjdeli haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamıştı. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, hangi gün hesaplara yatacak?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, hangi gün hesaplara yatacak?

Emekli ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte binlerce emekli vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her bayram öncesi yatan emekli ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin de ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, hangi gün hesaplara yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatan emekli ikramiyeleriyle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Her yıl bayram öncesi hesaplara yatan emekli ikramiyelerinin bu yıl Kurban Bayramı öncesinde ne zaman yatacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde 1100 lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde de aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNNİN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyeleri SSK emeklilerinin hesabına 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 7 Temmuz’da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

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Kritik enflasyon rakamları açıklandı Kritik enflasyon rakamları açıklandı
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