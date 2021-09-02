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Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak! 3600 ek göstergede yeni gelişme

02.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ve çeşitli hakları için hükümet ve sendikalar masaya oturmuştu. Alınan kararların ardından gözler 3600 ek göstergeye çevrildi. Emeklilik ikramiyesi tamı tamına 30 bin lira artacak. İşte ayrıntılar…

Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak! 3600 ek göstergede yeni gelişme

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, hükümetin zam teklifini bekliyordu. Ağustos ayında sendikalarla varılan anlaşmanın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak.

ZAMLA BİRLİKTE 350 BAŞLIKTA KAZANIM SAĞLANDI

Geçtiğimiz ay memur ve memur emeklileri için zam kararı hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanırken, meslek kollarında da 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışına yönelik gelecek yıl yaşama geçirilmesi öngörülen hükümler oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etmişti.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 4 MESLEK GRUBU GÜNDEME GELMİŞTİ

göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE YA STATÜYE GÖRE YA DA EĞİTİM DURUMUNA BAKILARAK YAPILACAK

Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek. Meslek gruplarına göre de farklı uygulamaya gidilmesi söz konusu. Mevcut sistemde bazı kurumlarda şube müdürü, müdür unvanlı kadrolardaki personelin ek göstergesi düşük olduğu için alt kadrolarla aynı maaşı alıyorlar. Yeni düzenleme ile hem liyakate göre yükselmenin önü açılacak hem de ücret dengesizliği son bulacak.

Bugünkü sistemde müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇERSE İKRAMİYE YÜZDE 20 ARTACAK

Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artacak. Mevcut sistemde dört yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000 ek göstergeye, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira.

Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lirayı buluyor. 3600 ek gösterge yaşama geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunanların emekli aylıkları yüzde 20-25 civarında artacak. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.


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