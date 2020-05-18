Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Devlet bu yıl ikramiyede farklı bir yola başvurdu...

Ülkemizde koronavirüs salgınının bulaşıcılığını azaltmak ve yayılım hızını yavaşlatmak amacıyla kamusal düzeni etkileyecek şekilde tedbirler alındı. Global olarak ekonomik durgunluğun baş göstermesi ise devletleri ekonomi alanına yönlendirdi. Salgın sürecinde vatandaşların bir nebze de olsa rahat etmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 100 milyarlık bütçe ayrıldı. Ayrılan bu bütçenin ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak iletileceği duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla tespit edilen muhtaçlık durumundaki ailelere 3 faz olmak üzere yardımlar parça parça ulaştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan ekonomik tedbir paketi içerisinde emeklileri yakından ilgilendiren maddeler de yerini aldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ışığında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilirken; Ramazan Bayramı için verilecek olan ikramiyelerin ödeme tarihi öne çekildi. Tahsis numarasına göre belirlenen günlerde Nisan ayında yapılan bayram ödemesi; ikramiyenin kapsamı konusunda vatandaşları araştırma yapmaya yönlendirdi. İşte 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesine dair merak edilen detaylar...