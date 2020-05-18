Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Devlet bu yıl ikramiyede farklı bir yola başvurdu...

Ülkemizde koronavirüs salgınının bulaşıcılığını azaltmak ve yayılım hızını yavaşlatmak amacıyla kamusal düzeni etkileyecek şekilde tedbirler alındı. Global olarak ekonomik durgunluğun baş göstermesi ise devletleri ekonomi alanına yönlendirdi. Salgın sürecinde vatandaşların bir nebze de olsa rahat etmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 100 milyarlık bütçe ayrıldı. Ayrılan bu bütçenin ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak iletileceği duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla tespit edilen muhtaçlık durumundaki ailelere 3 faz olmak üzere yardımlar parça parça ulaştırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan ekonomik tedbir paketi içerisinde emeklileri yakından ilgilendiren maddeler de yerini aldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ışığında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilirken; Ramazan Bayramı için verilecek olan ikramiyelerin ödeme tarihi öne çekildi. Tahsis numarasına göre belirlenen günlerde Nisan ayında yapılan bayram ödemesi; ikramiyenin kapsamı konusunda vatandaşları araştırma yapmaya yönlendirdi. İşte 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesine dair merak edilen detaylar...
Ülkemizde 2018 yılında alınan karar ile emeklilere dini bayramların öncesinde maddi açıdan rahatlık kazanmaları için 1000 TL tutarında ikramiye verilmeye başlandı. Ancak 2020 yılı içerisinde tüm dünyada yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Ramazan Bayramı için verilen ikramiye ödemelerinin tarihinde değişiklik yapıldı.
Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden sonra devlet kanalıyla tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde hızlıca önlemler alındı. 2020 yılının başında 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramının ikramiye ödemelerinin Mayıs ayı içerisinde yapılmasına karar vermişti. Fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüsün pandemi ilan edilmesiyle birlikte ödeme tarihleri farklılaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ışığında Ramazan Bayramına dair ikramiye ödemeleri 1.5 ay erkenden verildi Buna göre bayram ikramiyelerine emekliler 7-11 Nisan 2020 tarihleri arasında kavuştu.
Ramazan Bayramına ilişkin bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi öne alındı. Öne alınan bayram ikramiyesi ödemeleri vatandaşların tahsis numarası ile sigortalılık kollarına göre vatandaşların hesabına aktarıldı.
Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde emekli olmayı hak eden vatandaşlar, emekli maaşlarını aldıkları tarihlere göre bayram ikramiyelerini aldılar.
17-18-19 Nisan tarihinden emekli maaşını alanlar; 7 Nisan'da
20-21-22 Nisan tarihinden emekli maaşını alanlar; 8 Nisan'da
23-24 Nisan tarihinden emekli maaşını alanlar; 9 Nisan'da
25-26 Nisan tarihinden emekli maaşını alanlar; 10 Nisan'da bayram ikramiyesine kavuştular.
Kendi hesabına ve namına bağlı olarak 4B ile kamu görevlisi sınıfında 4C sigortalılık statüsünde emekli olmayı hak eden vatandaşlar, 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini aldılar.
2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Normal şartlarda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin ödeme tarihleri 27-30 Temmuz olarak belirlendi. Dünyanın zor günler yaşadığı bu süreçte Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemelerinin öne alınmasına dair henüz resmi bir karar bulunmuyor.
Bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden vatandaşlara aktarılır.
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