Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 12 Nisan itibariyle başladı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun cevabını merak ediyor.
Çok beklenen bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Toplam 13.1 milyon emekliye yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. NTV'nin yapmış olduğu habere göre, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu sene 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce 6 Mayıs gibi hesaplara yatırmak için çalışmalara başlamış durumda.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Bugün 13 Nisan'da düzenlenecek ve önemli kararların çıkacağı Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin zammı kamuoyuna açıklayacak.
TAHMİNİ NE KADAR OLUR?
Sabah Gazetesi'nin yaptığı habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.
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