Emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak sorusunun yanıtı binlerce emekli vatandaşın gündemin yer alan maddeler arasında yer alıyor. Her bayram öncesi emekli ikramiyeleriyle maddi gücü rahatlayan emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan tarihleri merak ediyor. Memur, SGK ve Bağ-kur emeklileri için emekli ikramiyesi tarihi verildi. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 enflasyon farkı sonrası emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyeleri SSK emeklilerinin hesabına 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 7 Temmuz’da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmişti. Emekli ikramiyelerinde zam uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, Kurban Bayramı'nda verilecek olan bayram ikramiyesinin şu an için 1100 TL olacağı düşünülmekte. Bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılması ihtimali de bulunuyor. Ancak resmi rakam henüz netleşmiş değil.



