EMEKLİ MAAŞ FARKI yattı mı, neden yatmadı? SSK/Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı ne zaman yatacak, tarih belli mi?

SSK/Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı.

Temmuz ayı itibariyle 6 aylık dilim için enflasyon farkı da dahil SSK/Bağ-Kur, emekli sandığı emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı. Vatandaşlar zamlı ve yeni aylıklarını Temmuz ayı itibarıyla almaya başladı. Hal böyle olunca EMEKLİ MAAŞ FARKI yattı mı, ne zaman yatacak? SSK/Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği emekli maaş farklarında yeni bir gelişme yaşandı. SGK'dan yapılan açıklamaya göre; emekli sandığı kapsamındakilerin aylıklarındaki zam farkları yarın hesaplarda olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

SSK (4/1-(a)) ve BAĞKUR (4/1-(b)) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günleri olan 17-28 Temmuz tarihlerinde ödenmeye başlanmıştır.

ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.



