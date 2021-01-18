FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 08:43 | Son Güncelleme

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklandı. Fark oluşması halinde her yıl ödenen emekli maaş farkları için tarih açıklaması da gelmişti. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler...

Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi.
İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

7

2

3

4

5

6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
4B nedir? 4B işçi kadrosu kimleri kapsıyor?4B nedir? 4B işçi kadrosu kimleri kapsıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki
Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki
ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi
ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
En yüksek artış Şırnak'ta
En yüksek artış Şırnak'ta
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Lütfi Elvan: 2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Lütfi Elvan: 2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağladık
İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021... Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021... Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma!
İşte 2021'in en ucuz sıfır araba fiyatları
AGİ tablosu 2021... AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2021 maaşlar ve AGİ ücretleri değişti mi? Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ne kadar oldu?
İşte asgari ücret dahil AGİ tablosu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.