FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor

Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren haber geldi. PTT, emekli maaş promosyon bedeli ödemelerine başlandığını duyurdu.

Emekli maaş promosyonları ödenmeye başlıyor

PTT, emekli maaş promosyon bedeli ödemelerine başlıyor.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz. Maaşını PTT'den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM'si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM'sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler.

TÜM İŞLEMLER İÇİN ÖNLEM ALDIK

Siz değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak amacıyla ülke genelinde bulunan yaygın iş yerlerimizde, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerimizi yapacağız. İşlemlerini internet ya da ATM kullanarak yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir edeceğiz.

TEDBİRLER ARTIRILMAYA DEVAM EDİYOR

Toplum sağlığı için birçok ilave tedbir alınması gereken mevcut dönemde PTT iş yerleri aracılığıyla fatura tahsilatı, para yatırma ve gönderme gibi birçok bankacılık işlemini PTTBank İnternet Bankacılığı ve PTTBank mobil uygulamalar ile 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üyeliği olmayan müşterilerimiz, 'Anında Şifre' hizmetiyle hesaplarını, PttBank İnternet Bankacılığı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi'ni internet üzerinden kabul edip onaylamak suretiyle PTT Merkezlerine gitmeden internet bankacılığına açabilecek. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirlerde yer alan sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlayarak, personel ve müşterilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Tüm işlemlerinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli, promosyon, PTT,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Dev market zinciri eleman alacak! İşte detaylar

Dev market zinciri eleman alacak! İşte detaylar

Dolarda virüs tedirginliği!

Dolarda virüs tedirginliği!

Bankaların mesai saatleri değişti!

Bankaların mesai saatleri değişti!

Bakan açıkladı! Kira alınmayacak

Bakan açıkladı! Kira alınmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekliye ek 450 TL maaş ödemesi! İşte o yöntem

Emekliye ek 450 TL maaş ödemesi!

Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Uzun sürecek koronavirüs salgının piyasalara etkisi ne olacak?

Uzun sürecek koronavirüs salgının piyasalara etkisi ne olacak?

Altın fiyatları 23 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.