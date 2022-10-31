Emekli zammının ne kadar olacağı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni zamlar yeni yılda, geçen altı ayın enflasyon oranına göre belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamı için gözler TÜİK'e (Türkiye İstatistik Kurumu) çevrilmiş durumda. Peki emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran zammının ardından Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyonda 3,83'lük artış TÜİK tarafından açıklandı. Eylül ayı enflasyon oranı bir önceki aya göre 3,08 yükseldi. Böylelikle üç aylık enflasyon oranı toplamda yüzde 7,06 oldu.

Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesi sonucunda 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylelikle yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı da belli olacak.



