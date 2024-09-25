Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek! Emeklilikte telafi yasası için gözler Kasım ayında: Şirketler ilave tazminat davası için o kuralı şart koşuyor

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 30 – 35 arasında beklenen emekli aylığı farkı netleşmeye başladı. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41,5, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızı ise yüzde 3,5 olarak revize edildi. OVP’deki enflasyon tahmini Merkez Bankası’nın enflasyon patikasının üst bandına yakın oldu. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporu açıklanırken, 2024 yılı enflasyon gerçekleşmesinin, orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 arasında tahmin edilen patikanın üst sınırına yakın beklendiği ifade edildi.

2024 yılı enflasyonu ve GSYH büyüme hızı OVP’de öngörülen düzeyde gerçekleşirse emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 32 oranında fark ortaya çıkacak. Emeklilik dilekçesini bu yıl içinde verenlere bağlanacak aylık yaklaşık e-Devlet’te görünen tutarda olacak. Sistemde emekli aylığı şu an 35.000 TL görünen kişi dilekçesini 2024 yılı içinde verirse bu aylığı alabilecek. Aynı kişi dilekçesini 2025 yılında verirse emekli aylığı 26.515 TL’ye düşecek.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN HERKESİN AYLIĞI ETKİLENECEK

E-Devlet’te şu an görünmekte olan emekli aylıkları gelecek yıl tekrar hesaplanacak. Herkesin aylığında yüzde 32 dolayında bir azalma olacak. Enflasyonda düşüş devam ederse emekli aylıklarındaki düşüşün, bu büyüklükte olmasa da önümüzdeki birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA FARKI GİDERECEK ÇALIŞMA

Dilekçe tarihine göre emekli aylığında yüksek oranda fark ortaya çıkacak olması nedeniyle emekliliği hak ettiği halde çalışmaya devam eden yüz binlerce kişi emeklilik kararı aldı. Ancak, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın farkı giderme yönünde çalışma başlattığının öğrenilmesinin ardından emeklilik dilekçeleri bekletilmeye başlandı.

Habertürk’ün haberine göre, söz konusu telafi çalışması, konuyla ilgili diğer kurumların da katılımıyla devam ediyor. Çalışmaya devam etmekte olan herkesi kapsayan düzenleme yapılmasına, bütçeye yük getireceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor. Emekliliğe hak kazanıp da çalışmaya devam edenlerin aylıklarında düşüşü önleyecek düzenleme yapılması görüşü ön plana çıktı.

KASIM AYINDA DÜZENLEME GELEBİLİR

Konuyla ilgili yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yasa değişikliğinin önümüzdeki yılları da kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor. Emekliliğe hak kazanmış kişi dilekçeyi hangi yıl verirse versin emekli aylığı düşüşünden etkilenmeyecek bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.Düzenlemeyle ilgili nihai karar verildikten sonra yasa değişikliği yapılacak. Yasa değişikliğinin kasım ayını bulması bekleniyor.

ŞİRKETLER ÇALIŞANLARA EMEKLİLİK İÇİN O ŞARTI KOŞTU

Kurumsal bazı şirketlerde emekli olma kararını 3-4 ay önceden bildiren çalışanlara, ileride herhangi bir dava açmamaları karşılığında ikale sözleşmesi kapsamında ilave tazminat ödeniyor. Bu kapsamda bazı çalışanlar, telafi edici bir düzenleme yapılmayacak ise söz konusu tazminat hakkından yararlanmak için emekli olacaklarını işyerine gecikmeden bildirmeleri gerektiğini, bu nedenle nasıl bir düzenleme yapılacağını bir an evvel öğrenmek istediklerini belirttiler.