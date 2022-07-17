FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı farkları yattı mı? Emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı farkları yattı mı? Emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?

17.07.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli maaş farkının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Temmuz ayında yapılan zammın ardından emekli maaşlarının ödeme tarihi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki emekli maaşı farkları yattı mı? Emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Emekli maaşı farkları yattı mı? Emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emekli maaş farkının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ödeme tarihi gündeme geldi. Yılda iki defa yapılan emekli zammının ardından ödeme tarihleri beklenmeye başlandı. Haziran’da enflasyon yıllık yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 gerçekleşti. 6 aylık değişim ise yüzde 42,35 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce yatacağını duyurdu ve tarihi açıkladı. Peki memur emekli maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...
Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettilerBenzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler
Benzine indirim, otogaza zam geldi…Benzine indirim, otogaza zam geldi…
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...

Dünyanın gündemine oturacak kare! Prens, prensi burnundan öptü

Dünyanın gündemine oturacak kare! Prens, prensi burnundan öptü

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Benzine indirim geliyor! Motorin ise…

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

O mesafe 2 saate inecek! İşte biteceği tarih

O mesafe 2 saate inecek! İşte biteceği tarih

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.