Emekli maaşı farkları yattı mı? Emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emekli maaş farkının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ödeme tarihi gündeme geldi. Yılda iki defa yapılan emekli zammının ardından ödeme tarihleri beklenmeye başlandı. Haziran’da enflasyon yıllık yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 gerçekleşti. 6 aylık değişim ise yüzde 42,35 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce yatacağını duyurdu ve tarihi açıkladı. Peki memur emekli maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

