EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Temmuz zammı ile SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ekranı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Emekli maaş zammından Mart'taki ara zam düzenlemesinden faydalanamayanlar yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu...
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.
7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.
Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL
Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL
Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL
Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL
Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL
Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL
İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL
Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL
Emekli memurlar, Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.
SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamları hesaplarında olacak.