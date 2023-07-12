EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Temmuz zammı ile SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç TL? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ekranı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Emekli maaş zammından Mart'taki ara zam düzenlemesinden faydalanamayanlar yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu...

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU 2023

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

'Sorgula' butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU 2023

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

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Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

Emekli memurlar, Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamları hesaplarında olacak.

