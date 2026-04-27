Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı

Bazı vatandaşlar emekli maaşının kesilip kesilmeyeceğine dair endişe taşıyabiliyor. Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bu riskle ilgili İsa Karakaş, çözüm formüllerini aktardı. Emekli maaşının hangi durumlarda kesilebileceğini belirten Karakaş, vatandaşların nasıl bir yol izleyebileceğini de detaylandırdı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında; Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emekliliğin bir akit olduğunu, SGK'nın, sigortalının hizmet ve yaş şartını ikmal etmesiyle ona ömür boyu maaş vadettiğini belirten Karakaş, "Lakin bazen bu terazi yanlış tartar. Şartlar henüz kemale ermeden bağlanan maaşlar, gün gelir SGK “Size hatalı/yanlış maaş bağlanmış!” diyebilir" ifadelerini kullandı.

Haksız yere bağlanan maaşın akıbetinin ne olduğunu aktaran Karakaş, 2021'de Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla SGK'nın sigortalı / emekli lehine değişiklikler yaptığını belirtti. Karakaş, emeklilik konusunda dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı.

BAĞLANAN MAAŞIN İPTALİ

Sigortalının emeklilik dilekçesini verdiğinde; 4/1-a, 4/1-b veya 4/1-c statüsüne bakılmaksızın tüm şartları yerine getirmiş sayıldığını, fakat aylık bağlandıktan sonra şartların aslında oluşmadığı ortaya çıkarsa SGK bu durumda neler yapacağını kaydetti. Karakaş, detayları şu şekilde aktardı:

"İptal ve İstirdat: Şartları taşımadığı hâlde maaş alanların aylığı derhâl kesilir.

Geri Ödeme: O güne kadar ödenen tüm maaşlar "yersiz ödeme" sayılır ve faiziyle geri talep edilir.

Memuriyete İade: Özellikle memur ve diğer kamu görevlileri (4/1-c / Emekli Sandığı mensupları) için durum daha çetrefildir; emeklilik iptal edilir ve şahıs mağdur olmasın diye eski memuriyet görevine iade edilir"

YENİDEN MAAŞ BAĞLANABİLİR Mİ?

Maaşı kesilen sigortalı için her şeyin bitmiş olmadığını vurgulayan Karakaş, hata tespit edilmeden önce gerçek emeklilik şartlarının gizlice dolmuş olması durumunda yeni bir talebe gerek kalmadan maaşın tekrar bağlanabileceğini belirtti. Ancak hata tespit edildiğinde şartların hala eksik olması halinde eksik şartların tamamlanmasının beklendiğini, şartlar doldurulduğunda yeni bir dilekçe verildiğini, maaşın bu yeni dilekçeyi takip eden ay başından itibaren işlemeye başladığını kaydetti.

STATÜ HATALARI VE HİZMET BİRLEŞTİRME

Karakaş, kimi durumda da sigortalının haklı olduğunu fakat kurumun yanlışlık sonucu yanlış statüden maaş bağlayabildiğini işaret ederek örneğin Bağ-Kur'dan emekli olması gerekirken SSK'dan bağlanan bir maaş halinde neler olabileceğini şöyle açıkladı:

"Eğer hizmetler zaten emeklilik tarihinden önce mevcutsa, sigortalının mağduriyetine mahal verilmez.

Yanlış maaş iptal edilir ancak yeni bir dilekçe aranmaksızın, doğru statü üzerinden hak kazanılan tarihten itibaren maaş tekrar hesaplanır. Bu, devletin "itidal" ve "adalet" çizgisidir"

PRİM BORCU VARSA...

Emekli olunduktan sonra 'Senin eski bir prim borcun varmış' denilmesi durumunda da korkulmaması gerektiğini aktaran Karakaş, söz konusu borcun emeklilik hakkını tamamen ortadan kaldırmaması halinde yaşanabilecek süreci şöyle özetledi:

"Maaş durdurulmayabilir.

Emeklilik hayatı sekteye uğratılmaz.

Sülüs (1/3) Kuralı: Borç, ödenen maaşın üçte biri oranında her ay kesilerek tahsil edilir. Bu usul, sigortalıyı "muhtaç" bırakmadan SGK’nın alacağını tahsil etme yöntemidir."

Karakaş, emeklilik başvurusundan önce hizmet dökümlerinin tetkik edilmesinin, prim ve yaş hesabının tahkik edilmesinin kişi ileride yaşanabilecek büyük mali külfetlerden koruyabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Karakaş, sosyal güvenlikte iyi niyetin esas olduğunu, Anayasa Mahkemesi kararıyla beraber SGK'nın kendi hatasından ya da sehven yapılan eksiklerden dolayı vatandaşı mağdur etmemeyi, aylığı kesip vatandaşı darda bırakmak yerine 'borcu maaştan taksitle ödetmeyi' ilke olarak kabul ettiğine işaret etti.