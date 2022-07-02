Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? İşte SSK-Bağkur emekli maaşı zam oranı!

Vatandaşlar emekli maaşı zammının belli olup olmadığını merak ediliyor. Asgari ücret ek zammı önceki gün belli olmuş ve yeni asgari ücret 5500 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise emekli vatandaşlar "Emekli zammı oranı belli oldu mu?" sorusunu sorguluyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu ile ilgili konuşmuş ve "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde artış zaten yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Gelişme sonrası emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Yalnızca 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi durumunda ise 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 TL miktarından 4.589 TL'ye yükselmiş olacak. En düşük emekli maaşı olan 2.500 TL maaş alan vatandaşların alacağı maaş ise 3.500 TL'ye yükselecek. Zam oranı ve net maaşlar enflasyon oranları sonrasında belli olacak.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Milyonlarca emekli enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek. Bununla beraber 6 aylık fark netleşecek ve SSK Bağkur emekli maaş zammı da belirlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise emekli zammına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.



