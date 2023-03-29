Emekli maaşı ne zaman yatar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Geri sayım başladı

En düşük emekli maaşı ve geçici işçiye kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kararın ardından emekli maaşlarını merak eden ve geçici işçi statüsünde olan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliler için iyileştirmeler sürdürülüyor. İşte en düşük emekli maaşı ve 'emekli maaşı ne zaman yatar?' sorusunun cevabı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, emekli maaşı 7500 TL'nin altında olan vatandaşları kapsıyor. Meclisten geçen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Türkiye'de 7500 TL altı emekli maaşı olmayacak.

Maaşı 7500 TL'nin üzerinde olan vatandaşların maaşlarında herhangi bir artırım olmayacak.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak.

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

