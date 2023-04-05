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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: En düşük emekli maaşı ne zaman yatacak, 7500 TL Ramazan Bayramı öncesi ödenecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

05.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 7500 TL ödemenin Ramazan Bayramı öncesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bayram ikramiyelerine yönelik de konuştu. Peki, En düşük emekli maaşı ne zaman yatacak, 7500 TL Ramazan Bayramı öncesi ödenecek mi? İşte 2023 emekli Maaşı ödeme tarihi...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ 2023: En düşük emekli maaşı ne zaman yatacak, 7500 TL Ramazan Bayramı öncesi ödenecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar konuya dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında En düşük emekli maaşı ile ilgili araştırma yapıyor. İşte en düşük emekli maaşı miktarı ve ödeme tarihine ilişkin detaylar...

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EMEKLİ MAAŞINA ZAM RESMİ GAZETE'DE

En düşük emekli maaşını 5 bin 500 TL'den 7500 TL'ye yükselten karar Resmi Gazete'de yer aldı. Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL oluyor.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı ortasında başlayacak.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde, 7 olanlar 18’inde, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde,1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar 22’sinde, 6 olanlar 23’ünde, 4 olanlar 24’ünde, 2 olanlar 25’inde ve son olarak 0 olanlar her ayın 26’sında.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

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