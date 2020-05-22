Emekli maaşı zam detayları belli olmaya başladı! Emeklilere ek ödeme müjdesi...

Uzun yıllar süren yoğun ve yorucu çalışma temposunun ardından vatandaşlara emeklerinin karşılığı olarak emekli maaşı bağlanmaktadır. Vatandaşların yaşlılık döneminde daha rahat edebilmesi adına verilen emekli maaşının miktarında birçok etmen belirleyicidir. Buna göre; emekli maaşının miktarı sigorta başlangıç tarihi, kişinin sigortalılık statüsü, sigortalılık süresi ve adına ödenen prim miktarına bağlı olarak belirlenir. Emekli maaşı alanlara ve kamu görevlilerine yıl içerisinde iki kez zam yapılır. Yapılacak zamlar, yılı altışar ay olmak iki eşit parça bölerek hesaplanır. Buna göre emekli ve kamu görevlilerine ilk zam Ocak ayında; ikinci zam ise Temmuz ayında verilmektedir. Enflasyon oranı kapsamında yapılan zam oranlarının her yıl değişkenlik göstermesi nedeniyle vatandaşlar 2020 yılının ikinci yarısındaki zamlı maaşlarını şimdiden araştırmaya başladılar. Peki Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam ve ek ödeme yapılacak? Zam oranları kesinleşti mi? İşte, emekli maaşlarına dair güncel bilgiler...

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 yılının ilk yarısında Ocak ayındaki zam oranının belirlenmesi için enflasyon oranı baz alındı. Buna göre; TÜİK verileri dikkate alınarak emekli maaşlarına zam yapıldı. Yıllık TÜFE oranı yüzde 11.84 olarak düzenlenirken; emekli maaşlarına 6.49'luk zam yapıldı. Temmuz ayında ise emekli maaşları için bir zam daha yapılması öngörülüyor. Buna göre; Mayıs raporu dikkate alınarak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 4.41 oranında zam yapılacağı ilk tahminler arasında yerini aldı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranın 3 Temmuz'da kesinleşmesi bekleniyor. Zam oranın belirlenmesinden sonra emekliler zamlı bir şekilde maaşlarına kavuşacaklar. 2020 YILI İÇERİSİNDE EMEKLİ ÖDEMELERİ NASIL ŞEKİLLENDİRİLDİ? Ocak zammının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde olağanüstü bir döneme giriş yapıldı. Emekli maaşlarına düzenlemeye giden hükümet, açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında en düşük emekli maaşını 1.500 TL'ye yükselttiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadele kapsamında her yıl dini bayramlarda verilen ikramiyeler de erken bir tarihe çekildi. Buna göre; Mayıs ayında ödemesi yapılacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayında ödendi. İkramiyesine kavuşan vatandaşlara Mayıs ayı içerisinde ise emekli maaşlarının bayram öncesinde olmak üzere daha erken bir dönemde verilmesi planlandı.