EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: 7.500 TL ve üzeri emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Hükümetten emekliye zam müjdesi!

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Emekli maaşı zam formülleri masada. Türkiye’nin seçimlerden sonraki en önemli mesaisi ekonomi kısmında yaşanacak. 6 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlarını merak eden emekliler için kademeli bir artış da söz konusu olacak. 7.500 TL ve üzeri emekli maaşlarının ne kadar olacağı Temmuz zammı ile netleşecek. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız”

EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ'DA ARTACAK

Geçtiğimiz aylarda 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak.

EMEKLİLERE REFAH PAYI

Emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ ÜZERİNDE AYLIK ALANLAR İÇİN SEYYANEN ARTIŞ YAPILACAK

Öte yandan en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması bekleniyor.

7 bi 500 lira ile 10 bin lira arasındaki maaşlar 1. kademe, 10 bin -15 bin lira arasındaki maaşlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ORANI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı konusunda masadaki formüller netleşmeye başladı.

7 bin 500 ila 10 bin TL arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin TL arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

