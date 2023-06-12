EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, 7.500 TL üzerinde alanlar ne kadar maaş alır? Prime göre kademeli zam formülü

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı’ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesi beklenen 5-6 maddelik yasa teklifi ile emekliye zam oranında refah payı kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Emekli maaşı zammına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte emekli maaşı zammı ile ilgili ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Öte yandan 7.500 lira en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar ile en düşük memur maaşı rakamını 22 bin TL’ye yükseltecek düzenleme için düğmeye basılıyor.

Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e gelmesi beklenen 5-6 maddelik yasa teklifi ile emekliye zam oranında refah payı kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ FORMÜLÜ

7.500 TL üzerinde emekli maaşı alan vatandaşların refah kaybının telafisi için atılacak adımın formülü de netleşiyor.

Maaş artışlarında T "ödenen prim miktarına göre zam yapılması" formülü üzerinde duruluyor. Meclis’in üzerinde çalıştığı teklife göre emekli maaşlarında kademeli artış sistemine geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenler daha yüksek maaş alacak.

EMEKLİ ZAM ORANI NE OLACAK?

7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 TL arasına yüzde 40, 15.000-20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor.

Ayrıca Temmuz ayında en düşük emekli maaşının da artış göstermesi bekleniyor.

TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMALAR İLE 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı netleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması ise 5 Temmuz’da yapılacak. Bu açıklama sonrası yeni zamlı maaşlar belli olacak.

