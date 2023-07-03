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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

03.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün, milyonlarca kişinin gözü bugün Ankara’daydı. Emekliye zam ile en düşük memur maaşı düzenlemesi Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Öte yandan 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK enflasyon verileri açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı ile zam oranı belli olacak. Peki, Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luların 2023 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Şu an için 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam ile 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Kabine Toplantısı 3 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişme için gözler Ankara'daydı. Temmuz ayı emekli maaşı zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI EMEKLİ MAAŞI ZAMMINA YÖN VERECEK

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."

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