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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olur? Gözler enflasyon rakamlarında

29.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı 2024 zammı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları belli olacak. Peki, SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olur? Gözler enflasyon rakamlarında

Emekli maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla zamlanacak. En düşük memur maaşı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar Ocak ayının ilk haftası TÜİK tarafından yayımlanacak veriler ile netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Bilindiği üzere SSK emeklileri maaşlarını 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında alıyor. Birçok kişi " 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı ve memur zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu.

Aralık ayına ilişkin veriler 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte refah payı hariç zam oranı da netleşecek.

memur ve emekli maaşı

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri farklı tarihlerde tahsis numarasına göre yapılıyor. Ocak ayının 3’ünde enflasyon rakamları kesinlik kazanacağından emekli zam oranları belli olacak. Maaşların Ocak ayında zamlı olarak yatması bekleniyor. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26’sı arasında alırken Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarını alacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur ve emekli maaşına ilişkin geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer vermişti:

"En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır."

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli oldu. Yayımlanan verilere göre enflasyon 2023 yılının kasım ayında yüzde 3,28 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Öte yandan bahsi geçen oranların üzerine refah payının da dahil edilme ihtimali de var.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak beklenmişti. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

en düşük emekli maaşı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ ZAM ORANI NE?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 65 düzeyinde gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 36’nın üzerinde, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 50’ye yaklaşan oranda zam yapılması öngörülüyor.

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