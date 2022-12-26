Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak ayında SSK-BAĞ-KUR emekli maaşı değişiyor: Yeni zam yolda!

Emekli maaşı zammının ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merak ediliyor. Bilimndiği üzere Emekli maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak 2023'te açıklanacak. Peki, Ocak ayı SSK-BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı için Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı dikkate alındığında en az yüzde 14,04 zam gelmesi bekleniyor.

Kesin zam oranı ise Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri sonrası netleşecek.

Öte yandan memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılması bekleniyor. Onların kesim zam oranı da Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİ MAAŞI ZAMMI' AÇIKLAMASI

Emekli maaşı zammı konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akrebin kıskacında yoğurularak gelişen, büyüyen Türkiye’nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanı her bir insanımızsın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Memur ve emeklinin de maaşını buna göre tespit edeceğiz."



