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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK ve Bağ-Kur'lular için 2023 emekli zammı belli oluyor!

01.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak olan '2022 Aralık ayı enflasyon verileri' açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere en son temmuz ayında maaşlarda artış yapılmıştı. Memur ve emeklilere bu ay zam yapılacak. Şimdi gözler, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı zammı yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK ve Bağ-Kur'lular için 2023 emekli zammı belli oluyor!

Emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Memur ve emeklilere 3 Ocak’ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı sonrası zam yapılacak. "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken kulislerde maaş artışlarının toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 25'i göreceği konuşuluyor. Emekli zammı çok sayıda vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile memurlara yapılacak zam oranı bu ay belli olacak.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak.

Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.

Sokağın beklentisi asgari ücretle aynı zammın yani maaşlara yüzde 54'lük bir artışın yapılması yönünde. Ancak asgari ücretliler yılda bir kez; memur ve emekliler ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam aldığı için işçiye verilen zammın memur ve emekliye de verilmesi pek mümkün görülmüyor.

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EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

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EK ZAM TALEBİ GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talebinde bulundu.

Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun." ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 508 TL'ye gelmiş olacak.
Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;
Polis memuru 8/1 - 17 bin 183
Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566
Öğretmen 1/4 - 15 bin 345
Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zam senaryosuna göre 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek.

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