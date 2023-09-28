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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, 7500 TL üstü alanlara ek zam var mı? Gözler o tarihte!

28.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışmalarına başlanan düzenlemenin en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olacağı ifade edilmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, 7500 TL üstü alanlara ek zam var mı? İşte, emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, 7500 TL üstü alanlara ek zam var mı? Gözler o tarihte!

Emekli maaşı zammı ile ilgili yapılan çalışmalarda son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Meclis’in açılacağı 1 Ekim öncesi emekli maaşı zammı düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı artacak. Emekli maaşı zammı ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı konusunda açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Mali disiplin için yol haritasının çizilmesi ve OVP'nin açıklanması sonrası emekli zammı için bütçe çalışmaları hızlandı.

Emekli maaşı zammı için Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla beraber harekete geçilecek.

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EMEKLİYE ZAM FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oransal artış ve refah payı açıklaması yaparken, yılbaşı itibarıyla memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını ifade etti.

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Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak”

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7.500 TL ÜZERİ MAAŞ ALAN EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK, KAÇ TL?

7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam yapılacağo merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğruladı. Yapılacak çalışma ile 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı tutarının yükseltilmesi bekleniyor. Buna göre 7.500 TL üstü emekli maaşı alanlara ek zam yapılması beklenmiyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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