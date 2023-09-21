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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 21 EYLÜL 2023: Emekliye ek zam olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı

21.09.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi için çalışmaların devam ettiği aktarılırken ek zam konusunda bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, Emekliye ek zam olacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması ve 21 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla emekli maaşı zammı konusunda son durum...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 21 EYLÜL 2023: Emekliye ek zam olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Emekliye ek zam olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ekim ayının yaklaşması nedeniyle 3. ikramiye niteliğindeki emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ayrıntıları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı zammı konusunda son durum ile Bakan Işıkhan'ın açıklaması haberimizden ulaşabilirsiniz...

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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Emekli maaşı için son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı.

Bakan ışıkhan açıklamasında "Çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.

Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir.'' ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin mümkün olmadığını belirtip şu açıklamayı yapmıştı:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

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