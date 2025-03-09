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Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliler için intibak çıkışı! İkramiye beklentisini de açıkladı

09.03.2025 13:44
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Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında oluşan eşitsizliklerin ortadan kalkması için 2000 sonrasında emekli olanlara intibak talebinde bulundu. TÜED bildirisinde "Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı" ifadeleri yer alırken bayram ikramiyelerine dair talep de yer aldı. Buna göre; "Dini bayramlar öncesi emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin, uygulanmaya başlandığı 2018'den itibaren, yıllık TÜFE artışlarıyla bile olsa güncellemesi, emeklilerin en büyük beklentisi" denildi.

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliler için intibak çıkışı! İkramiye beklentisini de açıkladı

TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Başkanlar Kurulu, 7 Mart'ta Ankara'daki Genel Merkez binasında toplandı. Ülkenin ve emeklilerin sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, terörsüz bir Türkiye ortak hedefi için bu soruna siyaset üstü bakılması gerektiği ifade edildi.

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Toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, 2000 sonrası dönemde aylık hesaplama sistemindeki değişikliklerin kök aylıkları düşüren etkisine dikkat çekilerek, karma aylık hesaplama sistemi yerine, çalışılan tüm dönemler için tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi talebinde bulunuldu.

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"EMEKLİ AYLIKLARINA SEYYANEN ZAM YAPILMALIDIR"

TÜED Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde, başlıca şu taleplere yer verildi:

"Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, kısa sürede değerini yitirmiş ve emeklilerin alım gücünde ciddi kayıplar oluşmuştur. TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE oranları çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmadığından, yüzdeli zamlara, emeklileri koruyan bir sistem olarak bakılmamaktadır. Bu nedenle, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır.

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"EŞİTSİZLİKLER, 200 SONRASI EMEKLİLERE İNTİBAK YAPILARAK ÇÖZÜLMELİ"

Emekli aylıklarında oluşan eşitsizlikler, 2000 sonrası emeklilere intibak yapılarak çözülmelidir. İntibak, bir zam değil, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olan emeklilerin aylıklarının eşitlenmesidir.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin, uygulanmaya başlandığı 2018 yılından itibaren, yıllık TÜFE artışlarıyla bile olsa güncellemesi, emeklilerin en büyük beklentisidir.

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Emeklilere, bu yılın ocak ayında yapılan zam yetersiz kalmıştır. TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE artışına göre emekli aylıklarına zam yapılması, emeklileri koruyan bir sistem olarak görülmemektedir. Kök aylıkların düşük kalması karşısında 14.469 lira ödeme, açlık sınırının altında kalmaktadır. Bu nedenle, aylık hesaplama sistemi yeniden ele alınmalıdır.

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Vergilerin arttığı bir dönemden geçilmektedir. Emeklilere ödenmekte olan yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları günümüzde anlamsız kalmıştır. Ek ödeme oranı yüzde 10 olarak yeniden belirlenmelidir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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