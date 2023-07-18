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Emekli maaşına seyyanen zamda yeni kulis! Bahçeli 8077 TL talep etmişti: Aralık 2023 ya da Ocak 2024’te…

18.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı yüzde 25’te kalınca milyonlarca kişi ‘emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?’ sorusunu merak ediyordu. Bütçenin emekliye seyyanen zama elverişli olmaması nedeniyle ek bir zam yapılamayacağının açıklanması hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak emekliyi sevindirecek kulis bilgisi geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam talebinin karşılanacağı tarihler ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Emekli maaşına seyyanen zamda yeni kulis! Bahçeli 8077 TL talep etmişti: Aralık 2023 ya da Ocak 2024’te…

Emekli maaşına seyyanen zam için bütçenin el verişli olmadığı belirtilerek, enflasyon farkına ek olarak 6-8 puanlık bir refah payı ile yüzde 25 seviyesinde artış gerçekleştirilmişti. Karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’den de duyuruldu.

Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da

MHP’DEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ÇAĞRISI

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25’lik emekli maaşı zammı oranını yetersiz bulmuş ve partisinin grup toplantısında yaklaşık 16 milyon kişi için açık çağrı yapmıştı. “Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır” MHP Lideri, “Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir” diyen Bahçeli daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İÇİN YENİ İDDİA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu görüşmede Erdoğan’ın ‘emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini’ belirttiği ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aralık 2023 ya da Ocak 2024’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memurlara olduğu gibi ‘emeklilere de seyyanen zam yapılsın’ isteğininin yerine getireceği belirtiliyor.

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Bu kapsamda hem vergi artışları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu sonrasında, 2024’ün başına dek Hazine’deki varlığın güçleneceğini öngörülürken, AK Parti’nin 2024’e kadar emekli maaşları için yeni bir hamle yapabileceği öğrenildi.

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YEREL SEÇİM ÖNCESİ MEMURA İLAVE ARTIŞ İDDİASI

Erdoğan’ın, Mart 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde “Bahçeli’nin de isteğini kırmayarak, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği” belirtiliyor.


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emekli zammı seyyanen zam

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