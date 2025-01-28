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Emekli maaşında bu detaya dikkat! Kaybınız çok büyük olabilir; 114 bin liralık büyük fark…

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 13:15
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2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre daha fazla aylık alacak olması sürekli olarak gündemdeydi. Milyonlarca emekli adayı peş peşe dilekçelerini verirken bazı vatandaşlar emekliliklerini ertelemeyi tercih etti. Peki, emekliliğini önümüzdeki yıllara erteleyenlerin kaybı ne oldu? İşte ayrıntılar...

Emekli maaşında bu detaya dikkat! Kaybınız çok büyük olabilir; 114 bin liralık büyük fark…

SSK ve Bağ-Kur emeklilik adayları 31 Aralık 2024, kamu çalışanları ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini verdiğinde 2025 yılında emekli olanlara göre daha fazla maaş almayı hak kazandı. Birçok kişi maaş farkından dolayı 2024 yılında dilekçelerini peş peşe verirken bazı vatandaşlar emekli olmayı tercih etmedi.

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Aralık ayının sonuna kadar e-Devlet’te görünen emekli aylıklarına, 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan yüzde 86,16 oranındaki zam uygulandı. Dilekçeyi aralık ayında vermiş olanlar ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamdan da yararlandı.

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2024 YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE HESAPLANDI

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK emeklilik dilekçesini vermemiş ve henüz emeklilik hakkını kazanmamış olan vatandaşların e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesapladı. SGK'nın yaptığı hesaplamada 2024 yıl sonu enflasyonuna göre yani yüzde 44,38'e göre hesaplama yapıldı.

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ARADAKİ FARK YÜZDE 32

Kıvanç, iki emekliyi kıyaslıyarak aradaki farkın yüzde 32,2 oranında fark olduğunu vurguladı. Buna göre, Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510.09 TL aylık görünen iki kişiden emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verene, yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı zammıyla birlikte 39.945,43 TL emekli aylığı bağlanacak. Dilekçesini 2024 yılında vermemiş olan kişi ise yüzde 15,75 oranındaki zam da dahil edilerek 30.218,52 TL maaş alacak.

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ARADAKİ FARK ÖMÜR BOYU SÜRECEK

2024 yılının gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) nisan ayından itibaren emekli aylıklarına yüzde 0,7 oranında yansıtılması bekleniyor. Söz konusu fark ise bu yansıtma ile aylık olarak 9 bin 515 lira olacak. Yıllık fark ise 114 bin 185 bin lirayı bulacak. Bu fark ise ömür boyu kapanmayacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı bağkur ssk
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