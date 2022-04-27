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Emekli maaşları değişiyor! En düşük maaş ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında rakam verdi

27.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarına ilişkin kritik bir açıklamada bulunmuştu. Bakan Bilgin Temmuz ayını işaret ederek, 'Bir sürprizimiz olacak' dedi. Bilgin, detayları ise 1 Mayıs'ta açıklayacağının bilgisini paylaşmıştı. Bununla beraber 'Maaşlara ne kadar zam gelecek?' sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşıyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'dan canlı yayında bir tahmin geldi.

Emekli maaşları değişiyor! En düşük maaş ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında rakam verdi

14 milyona yakın emekliyi ilgilendiren yeni gelişme.Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükselmişti. Bununla berber geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" demişti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuyla ilgili rakam veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında rakam verdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında emekli maaşlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Özgür Kaya'nın açıklamaları;

"Bayrama sayılı günler kaldı. Şimdi bayram ikramiyelerini işçi, Bağ-Kur ve kamu emeklileri alacak. Tabi bunların yanı sıra sigortalılar vefat etmişse dul ve yetimler de ikramiyeden yararlanacak.

Emekli ikramiyelerini sigortalıların kendileri alacak. Bu bin 100 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl da 1100 lira olarak ödenmişti Yani emeklilerin kendileri hayattaysa almış olacaklar. İkramiye almak için herhangi bir başvuru şartı aranıyor mu? sorusu da gündemde. Emekli ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yok.

Dul ve yetimler bu konuda kafa karıştırıyor. Sigortalılar vefat ettiği için vefat edilen sigortalının yüzde 75’i bağlanıyor. Hak sahibindeki dul ve yetimler yüzde 75’ini aldıkları için bin 100 liranın sadece anne ise yüzde 75’ini alacak. Kız çocuğu da yetim aylığı alıyorsa yüzde 25’de kız çocuğuna verilmiş olacak.

hep

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Aldığımız kulis bilgilerine bakacak olursak emekli maaşları ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 2 bin 500 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Temmuz ayında geldiğimizde muhtemelen 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında artış söz konusu olacak. Temmuz ayından itibaren taban aylığı uygulamasının 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında olması için çalışmalar yürütülüyor. 1 Mayıs itibarıyla bunu duymuş olacağız.

Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. 11 Mayıs’ta 3600 ek gösterge komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. 11 Mayıs’ta yapılacak toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. 11 Mayıs’ta bu netleşmiş olacak.

4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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