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Emekliler dikkat! Paralar hesaplara yatmaya başladı

27.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyelerinde yeni gelişme. İkramiyeler bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. Bu yıl zam beklentileriyle çok konuşulan emekli bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak belirlendi. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? İşte ikramiyelerle ilgili bilinmesi gerekenler....

Emekliler dikkat! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Asgari ücrette yapılan yüzde 52'lik zammın ardından yaklaşık 14 milyon emekliye her bayram öncesinde verilen ikramiyeler için de zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya son noktayı geçtiğimiz günlerde koydu. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekleyerek, emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.

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İLK MAAŞLARI İLE BİRLİKTE ALACAKLAR

Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. Halen aylık almakta olanlara 28 – 29 Mayıs’ta ödeme yapılacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.

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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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