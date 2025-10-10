FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşları için yılbaşı zam hesapları başladı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yıl sonu enflasyon rakamlarına endeksli olarak belirleniyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık artış oranı netleşti ve yılbaşı zamları için ilk işaretler belirdi. Peki, emekliler Ocak 2026'da ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Emekli maaşları için yılbaşı zam hesapları başladı
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Ocak 2026'da yapılacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Yıl sonu enflasyon oranları, emekli maaşlarındaki artışın temel belirleyicisi olacak. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu durum, Ocak ayında yapılacak zamlar için önemli bir veri sunuyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen %28,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini, zam hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor. Ancak, piyasadaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, bu tahmini etkileyebilir. Dolayısıyla, emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyonun seyrine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Temmuz-Eylül dönemindeki enflasyon verileri, bu 6 aylık dönemin ilk yarısını oluşturuyor. Kalan 3 aylık dönemdeki enflasyon verileri de açıklandıktan sonra, nihai zam oranı netleşecek. Şu anki verilere göre, emeklilere enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş durumda. Ancak, bu farkın ne kadar olacağı, son 3 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

Ekonomistler, enflasyonun seyrinin belirsizliğini koruduğunu ve bu durumun emekli maaş zamlarını da etkileyebileceğini belirtiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemlerin, yıl sonu enflasyonunu düşürmesi bekleniyor. Ancak, küresel ekonomik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artışlar, enflasyonu yukarı yönlü baskılayabilir. Bu nedenle, emekli maaş zamları konusunda kesin bir tahminde bulunmak zor.

Emekliler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ifade ediyor. Bu nedenle, yılbaşı zamlarından yüksek bir beklenti içindeler. Emekliler, maaşlarının enflasyonun üzerinde bir oranda artırılmasını ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube yayıncısı vergi rekortmeni oldu!YouTube yayıncısı vergi rekortmeni oldu!
Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50Bankalar mevduat yarışında! Ayda 40 bin lira getiriyor: En yüksek mevduat faizi yüzde 50

Anahtar Kelimeler:
emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.