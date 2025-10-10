Emekli maaşları için yılbaşı zam hesapları başladı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Ocak 2026'da yapılacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Yıl sonu enflasyon oranları, emekli maaşlarındaki artışın temel belirleyicisi olacak. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu durum, Ocak ayında yapılacak zamlar için önemli bir veri sunuyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen %28,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini, zam hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor. Ancak, piyasadaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, bu tahmini etkileyebilir. Dolayısıyla, emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyonun seyrine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Temmuz-Eylül dönemindeki enflasyon verileri, bu 6 aylık dönemin ilk yarısını oluşturuyor. Kalan 3 aylık dönemdeki enflasyon verileri de açıklandıktan sonra, nihai zam oranı netleşecek. Şu anki verilere göre, emeklilere enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş durumda. Ancak, bu farkın ne kadar olacağı, son 3 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

Ekonomistler, enflasyonun seyrinin belirsizliğini koruduğunu ve bu durumun emekli maaş zamlarını da etkileyebileceğini belirtiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemlerin, yıl sonu enflasyonunu düşürmesi bekleniyor. Ancak, küresel ekonomik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artışlar, enflasyonu yukarı yönlü baskılayabilir. Bu nedenle, emekli maaş zamları konusunda kesin bir tahminde bulunmak zor.

Emekliler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ifade ediyor. Bu nedenle, yılbaşı zamlarından yüksek bir beklenti içindeler. Emekliler, maaşlarının enflasyonun üzerinde bir oranda artırılmasını ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.